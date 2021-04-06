Эксперт рассказала, как сэкономить при маленькой зарплате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Консультант – методист проекта по повышению финансовой грамотности при Минфине Нина Култышева рассказала, как следить за своими расходами. Об этом сообщает News.ru.
Култышева заявила, что стоит регулярно заниматься избавлением от ненужных вещей. Например, игрушки, одежду, обувь и мелкую бытовую технику можно продать на некоторых сайтах.
При этом эксперт рекомендовала покупать качественные и дорогие вещи – они стоят больше, но и прослужат дольше.
Для экономии на электроэнергии стоит установить в доме двухтарифные счетчики и все энергозатратные процедуры осуществлять ночью.
Одним из самых действенных и важных способов экономии Култышева назвала рефинансирование.
"За хороших заемщиков банки борются и стараются переманить более выгодными процентными ставками. Если ставки по кредитам выше 12% годовых, необходимо посчитать рефинансирование в 4–5 других банках. И в своем банке также попросить снизить ставку", – порекомендовала эксперт.
Также не стоит забывать про налоговые вычеты. При получении официальной зарплаты человек имеет право вернуть 13% за расходы на лечение, обучение, эстетическую медицину и с марта 2021 года также за занятия фитнесом.
Ранее эксперт рассказал, как снизить налоговую нагрузку. В России существует большое количество налоговых вычетов. Освободить от уплаты НДФЛ можно до 120 тысяч рублей. Это позволит снизить нагрузку на 15,6 тысячи рублей.
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