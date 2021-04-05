Эксперт рассказал, как снизить налоговую нагрузку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Адвокат, председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты России Артем Кирьянов рассказал, как россияне могут снизить налоговую нагрузку. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Кирьянов заявил, что в России существует большое количество налоговых вычетов. Освободить от уплаты НДФЛ можно до 120 тысяч рублей. Это позволит снизить нагрузку на 15,6 тысячи рублей.
Налоговый вычет также можно получить в сфере имущества. При покупке квартиры сумма, которая не облагается налогом, может составить более 2 миллионов рублей. А если квартира покупается в ипотеку, то сумма может дойти и до 3 миллионов рублей. Однако, как отметил Кирьянов, такой вычет можно получить только раз в жизни.
Ранее эксперт по недвижимости рассказала, как быстрее выплатить ипотеку. Она отметила, что тем, кто выплачивает ипотеку, необходимо иметь на банковском счете как минимум два ежемесячных платежа по кредиту и не допускать просрочек.
Также не стоит рассчитывать, что удастся выплатить кредит за счет сдачи недвижимости в аренду. Способ, который работал ранее, потерял актуальность в период пандемии.
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