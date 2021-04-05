Эксперт спрогнозировал повышение цен на авиабилеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России из-за наступления отпускного сезона подорожают авиаперелеты. Об этом в разговоре с "Российской газетой" сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

"Скоро лето, традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям", – отметил глава ведомства.

Он добавил, что благодаря постепенному возобновлению международных перелетов скачкообразного изменения цен удастся избежать, рост окажется незначительным.

Нерадько рассказал, что в Росавиации следят за ситуацией и уверены, что компании взвешенно подходят к увеличению стоимости билетов.

Он отметил, что, по данным авиакомпаний, продажи на апрель – июнь текущего года в среднем на 7% ниже, чем в 2019 году.

Ранее в СМИ появилась информация о подорожании авиаперелетов по России на 15–120% в сравнении с 2019 годом. Сообщалось, что больше всего выросли в цене билеты из Москвы в Набережные Челны (на 121%), Томск (на 91%), Нижнекамск (на 88%) и Чебоксары (на 46%).

В Минтрансе опровергли эту информацию. В ведомстве отметили, что стоимость перелетов по ряду направлений внутри России, напротив, снизилась.