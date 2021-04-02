Авиаперелеты по России подорожали на 15–120% – СМИ

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Стоимость авиабилетов в январе – марте увеличилась на 15–120% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации агрегаторов Aviasales, "Туту.ру", Кupibilet и OneTwoTrip, больше всего выросли в цене билеты из Москвы в Набережные Челны (на 121%), Томск (на 91%), Нижнекамск (на 88%) и Чебоксары (на 46%). Кроме того, существенный рост показали перелеты из Сочи в Пермь (на 58%) и из Новосибирска в Нижневартовск (на 41%).

Цена билетов на перелет из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар увеличилась на 30–36%. На 15% стало дороже улететь из столицы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград и Симферополь. Такой же рост показала стоимость авиабилетов из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

По мнению специалистов, повышение цен произошло по нескольким причинам – растущие затраты авиаперевозчиков, низкая рентабельность и убытки за прошедший год.

Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова сообщила, что средняя цена на перелет в период с апреля по июнь из Москвы, Сочи и Симферополя увеличилась за два года в среднем на 10% – до 5,1 тысячи рублей. При этом билеты из Сочи подорожали на 21% – до 6,2 тысячи рублей, а из Симферополя – на 3%, до 6 тысяч.

Представитель "Туту.ру" подчеркнул, что в России сохраняются гораздо более доступные цены на перелеты, чем в других странах.

В Минтрансе отказались комментировать резкое увеличение стоимости авиабилетов из-за отсутствия данных о методике подсчета цен агрегаторами. При этом представитель ведомства заявил, что увеличение провозных емкостей во II квартале 2021 года увеличит доступность минимальных тарифов на перелеты.

Ранее россиян предупреждали, что в стране в ближайшее время возможно увеличение стоимости авиабилетов. Причиной назывались выросшие цены на топливо.