В России прогнозируют рост цен на авиабилеты – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В ближайшее время в России возможно увеличение стоимости авиабилетов из-за выросших цен на топливо, сообщает газета "Известия".
В марте два топливозаправочных оператора – "Лукойл-Аэро" и "Базовый авиатопливный оператор" ("дочка" "Роснефти") – повысили цены на керосин. "Лукойл-Аэро" увеличила стоимость авиатоплива в 20 аэропортах России. Так, в Тюмени, Самаре и Екатеринбурге рост составил 7%. В Сыктывкаре цена авиакеросина выросла на 9%, в Архангельске – почти на 8%, а в Нижнем Новгороде, Перми, Ростове и Нижневартовске – на 6%, следует из прейскуранта компании в сравнении с данными Росавиации.
Более чем на 9% от январской цены поднял стоимость топлива "Базовый авиатопливный оператор" с 11 марта в аэропортах Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика.
Информацию о росте цен на керосин "Известиям" подтвердили представители "Уральских авиалиний", "Нордавиа" (бренд Smartavia) и Red Wings.
Источник из "Уральских авиалиний" рассказал, что в среднем скачок цен на топливо составил 6–7%. При этом рост стоимости традиционно происходит в преддверии летнего сезона.
По мнению представителя Smartavia, повышение цен на керосин может продолжиться в мае и июне из-за нестабильной ситуации на топливном рынке.
В Red Wings рассказали, что сложившаяся ситуация может негативно сказаться на стоимости билетов. В то же время возможности перевозчиков перекладывать рост стоимости керосина на пассажиров ограничены из-за возможного уменьшения спроса.
Ранее россиянам рассказали о росте цен на лекарства. В 2020 году стоимость медикаментов выросла более чем на 4,9%.
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