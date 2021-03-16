В Минздраве рассказали о росте цен на жизненно важные лекарства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В прошлом году в России стоимость жизненно важных лекарств в России выросла на 4,9%. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Хочу несколько слов сказать о регулировании цен на жизненно важные лекарственные препараты. В 2020 году цена на них возросла на 4,9%, но при этом на нерегулируемом сегменте рост цен составил фактически 8%", – сказал глава ведомства.

В ходе заседания министр сообщил о планах внести в кабмин законопроект о включении вакцинации от коронавируса в нацкалендарь. Также в нацкалендарь хотят включить вопросы донорства костного мозга и гемопоэтических клеток.