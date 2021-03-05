Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
В "Аэрофлоте" опровергли введение платной регистрации на рейсы в аэропортах, сообщает ТАСС.
По словам официального представителя авиакомпании Михаила Демина, идея платной регистрации не актуальна и на данный момент не обсуждается.
"Речь шла об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Сегодня, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой – все больше людей пользуются онлайн-регистрацией", – объяснил он.
Демин добавил, что для пассажиров, регистрирующихся онлайн, важно потенциальное снижение тарифа на перевозку даже на 150 рублей, и это полностью соответствует мировой практике.
Представитель перевозчика также заметил, что для полносервисных компаний, таких как "Аэрофлот", регистрация на стойке – часть обычного сервисного цикла, поэтому для них инициатива не актуальна.
Ранее газета "Известия" сообщала, что регистрация на рейсы в российских аэропортах может стать платной. Якобы инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах выдвинули в компании "Аэрофлот", после чего предложение направили в министерство транспорта РФ.
Отмечалось, что сейчас тариф на билет включает в себя регистрацию на стойке в аэропорту, а исключение платы за регистрацию из стоимости билета позволит уменьшить цены на перелеты при онлайн-регистрации на рейс.
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