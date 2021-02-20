Российские авиакомпании могут обязать бесплатно вносить правки в билеты

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Общественники предложили обязать авиаперевозчиков бесплатно вносить до двух правок в билет на внутренних рейсах, сообщает газета "Известия".
С соответствующей инициативой председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов обратился к министру транспорта Виталию Савельеву. Зотов объяснил необходимость внесения бесплатных правок в билет тем, что ежегодно больше 100 тысяч пассажиров допускают ошибки при покупке билетов. При этом он пояснил, что имеет ввиду корректировку не более одной буквы в фамилии и не более одной цифры в номере паспорта.
Идею Зотова поддержали представители авиакомпаний Ural Airlines и Nordwind Airlines. В "Аэрофлоте" признали, что инициатива заслуживает отдельного внимания, но подчеркнули, что в данном случае нужно будет крайне осторожно проверять данные при их замене пассажиром. Представители компании отметили, что их пассажиры в среднем ошибаются не более 10 тысяч раз в год.
В настоящее время некоторые российские компании предоставляют своим пассажирам возможность внесения изменений в билете без дополнительных взносов, при этом некоторые за это берут деньги. Так, Nordwind и "Аэрофлот" бесплатно корректируют дату рождения и номер документа, а ФИО пассажиры могут поменять только за деньги. А компания Utair взимает плату за любое внесение изменений в авиабилет.
Компания S7 Airlines сообщает, что они допустят пассажира к полету, если было осуществлено менее трех опечаток в имени и фамилии. Если ошибки сильно исказили их звучание, то компания просит сообщить ей до вылета в чате на сайте или в мобильном приложении.
Эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко, в свою очередь, отметил, что количество ошибок в билетах в последнее время сократилось. По его словам, сегодня у многих российских авиакомпаний данные пассажиров при покупке билетов автоматически подгружаются из его личного кабинета.
Ранее российская авиакомпания S7 заявила об увеличении числа разрешенных к перевозке в салоне самолета животных с двух до пяти. По информации авиакомпании, перелет питомца на соседнем кресле нужно запланировать заранее и сразу оформить авиабилет на два места. Отмечается, что вес животного с учетом контейнера не должен превышать 23 килограмма.
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