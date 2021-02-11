Авиакомпания S7 увеличила число разрешенных к перевозке в салоне животных

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Российская авиакомпания S7 планирует увеличить число разрешенных к перевозке в салоне самолета животных с двух до пяти. Изменения вступят в силу с понедельника, 15 февраля, сообщается на официальном сайте перевозчика.

"Мы разрешили перевозку животных на соседнем кресле в декабре прошлого года и отмечаем высокий спрос на новый сервис. Только с начала года услугой перелета на отдельном месте воспользовалось более 400 путешественников – конечно, в полете хочется быть рядом с питомцем", – говорится в заявлении директора департамента пассажирского опыта S7 Group Светланы Кулюкиной.

По информации авиакомпании, перелет питомца на соседнем кресле нужно запланировать заранее и сразу оформить авиабилет на два места. Отмечается, что вес животного с учетом контейнера не должен превышать 23 килограмма.

Ранее говорилось, что S7 начнет выполнять чартерные рейсы из Москвы в Салоники. Купить авиабилеты на рейсы в Москву могут россияне, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в Россию.