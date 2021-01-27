S7 откроет чартеры в Малагу, Берлин и Бургас

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Российская авиакомпания S7 Airlines во второй половине февраля откроет чартерные рейсы из Москвы в Малагу (Испания) и Берлин, с конца марта – в Бургас (Болгария), сообщает пресс-служба перевозчика.
"В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines открыла продажу на еженедельные чартерные рейсы из Москвы в города Испании (Малага), Германии (Берлин) и Болгарии (Бургас). К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений", – говорится в сообщении.
Чартеры в Малагу начнут осуществляться с 19 февраля, в Берлин – с 23 февраля, в Бургас – с 28 марта.
Рейсы будут выполняться по следующему расписанию: Москва – Малага – Москва – по пятницам с 19 февраля; Москва – Берлин – Москва – по вторникам с 23 февраля; Москва – Бургас – Москва – по воскресеньям с 28 марта.
Ранее S7 Airlines объявила об открытии с начала марта чартерных рейсов из Москвы в итальянские Бари, Ольбию и Пизу для категорий пассажиров, которым разрешены перелеты в условиях введенных ограничений в связи с пандемией.
S7 Airlines в конце февраля откроет чартерные рейсы в Малагу и Берлин
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