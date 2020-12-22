Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Лоукостер "Победа" возобновит полеты в Словакию с 28 января, сообщили на официальном сайте аэропорта Внуково.
Полеты будут осуществляться каждый четверг в Братиславу. На этом направлении лоукостер будет использовать самолеты Boeing 737-800. Желающие уже могут приобрести билеты в Словакию, сообщили в аэропорту.
Кроме того, с 26 декабря "Победа" начнет осуществлять рейсы в города Германии. С этого дня лоукостер предоставит возможность вылета в Кельн, а с 27 декабря – в Берлин. Билеты на данные направления также уже находятся в продаже.
"Поскольку регулярное авиасообщение между Россией и Германией еще не восстановлено, выполняться будут грузопассажирские рейсы – к ним допускаются определенные категории граждан, которым в условиях ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешен въезд на территорию принимающей стороны. К ним, например, относятся обладатели гражданства или вида на жительство стран ЕС", – говорится в сообщении.
Ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией на фоне информации о появлении нового штамма коронавируса. Запрет на осуществление полетов будет действовать с 22 декабря в течение недели.
До этого Роспотребнадзор перечислил страны, которые наиболее безопасны для российских туристов. К ним ведомство отнесло Танзанию, Эфиопию и Сейшельские острова. Считается, что в этих странах эпидемическая обстановка соответствует всем нужным критериям.
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