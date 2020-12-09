В РСТ рассказали, когда откроются границы популярных у россиян стран

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Границы некоторых стран, популярных у российских туристов, могут быть закрыты до сентября 2021 года. Так считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

"Власти других страны предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона", – цитирует его ТАСС.

Россия в марте закрыла границы из-за пандемии коронавируса, а с 1 августа было частично возобновлено международное авиасообщение. Первыми странами, куда стали осуществляться перелеты, были Танзания, Турция и Великобритания.

3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении полетов в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сообщил, что въездной туристический поток в РФ может возобновиться ближе к весне 2021 года.

По его словам, въездной туризм может восстановиться благодаря открытию границ с США, Германией и Китаем. Это, как считает Игнатьев, произойдет ближе к весне.

