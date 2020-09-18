Въездной туризм в РФ может наладиться к весне 2021 года – РСТ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Въездной туристический поток в РФ может возобновиться ближе к весне 2021 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрея Игнатьева.

Он сообщил, что въездной туризм больше всего пострадал из-за коронавируса. По его словам, он может восстановиться благодаря открытию границ с США, Германией и Китаем. Это, как считает Игнатьев, произойдет ближе к весне.

"Въездной туризм самый пострадавший. Турпотока в РФ почти нет. Туроператоры переориентировались на внутреннего клиента", – заявил Игнатьев.

С 1 августа в России возобновили международное авиасообщение. Первыми странами, куда стали осуществляться перелеты, были Танзания, Турция и Великобритания. С 7 августа россиянам разрешили въезд в Черногорию, с 15 августа – в Швейцарию.

3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении полетов в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы.

В Росавиации заявили, что в Каир (Египет) и обратно допустимо летать три раза в неделю, в Дубай (ОАЭ) и Мале (Мальдивская Республика), включая обратный путь, – два рейса в неделю. Рейсы разрешено выполнять из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

