Кабмин упростит визовый режим для иностранцев

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны упрощает визовый режим для иностранцев, родственники которых являются гражданами России. Соответствующие изменения планируется внести в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".
"Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывание на территории России близких родственников наших граждан: супругов, родителей, детей, братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков, которые имеют другое гражданство", – объявил Мишустин на заседании правительства.
Теперь такие родственники смогут получать долгосрочные визы сроком до одного года, подчеркнул премьер-министр. Оформить документ можно будет на основании заявления гражданина России. Более того, выезжать из РФ каждые три месяца иностранным гостям теперь не придется. Данное правило упраздняется.
"Это позволит создать более комфортные условия для семей, которые пока разделены границами, и облегчить жизнь тем, кто захочет у нас остаться. У них будет больше времени для оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство", – заключил Мишустин.
Ранее сообщалось, что иностранцев в России хотят обязать сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты с данными о себе. Речь идет о зарубежных гражданах, которые находятся на территории РФ более 30 дней. Решение затронет и высококвалифицированных работников.
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