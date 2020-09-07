Иностранцам-владельцам жилья в РФ разрешили регистрировать у себя мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России вступил в силу закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя. Соответствующий документ еще в июне подписал президент России Владимир Путин.

Также закон освобождает от обязанности вставать на учет по месту пребывания на срок, не превышающий 30 дней со дня прибытия, иностранцев-участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей.

В июле в России вступил в силу федеральный закон, упрощающий получение гражданства иностранцев. Путин подписал его в апреле 2020 года.

По новому закону лицам без гражданства, которые проживают в странах – членах бывшего СССР, не нужно предоставлять источник средств к существованию. Эта же норма касается иностранцев, которые состоят в браке с гражданами России и проживают в стране, а также имеют общих детей.