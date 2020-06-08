Работодателей могут обязать при найме отдавать предпочтение россиянам

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В России могу появиться нормы, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.

Как сообщают "Известия", консультации об этом проходят на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента.

О введении "мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров", также говорится в отчете Минтруда, с которым ознакомилось издание.

В документе сообщается о реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год.

Также обсуждаются вопросы потребности в иностранной рабочей силе, разработки и реализации политики в области трудовой миграции.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов указал, что тема становится актуальной, так как в условиях кризиса растет безработица.

Ограничить въезд в РФ мигрантов после пандемии ранее предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, это необходимо для сохранения рабочих мест россиянам.

В Институте социальной политики НИУ ВШЭ отметили, что число зарегистрированных безработных в России может вырасти почти в шесть раз – до 5,3 миллиона человек.