Работодателей могут обязать при найме отдавать предпочтение россиянам

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В России могу появиться нормы, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Как сообщают "Известия", консультации об этом проходят на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента.
О введении "мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров", также говорится в отчете Минтруда, с которым ознакомилось издание.
В документе сообщается о реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год.
Также обсуждаются вопросы потребности в иностранной рабочей силе, разработки и реализации политики в области трудовой миграции.
Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов указал, что тема становится актуальной, так как в условиях кризиса растет безработица.
Ограничить въезд в РФ мигрантов после пандемии ранее предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, это необходимо для сохранения рабочих мест россиянам.
В Институте социальной политики НИУ ВШЭ отметили, что число зарегистрированных безработных в России может вырасти почти в шесть раз – до 5,3 миллиона человек.
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