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29 октября, 17:17

Шоу-бизнес

Актриса Хелен Миррен призналась, что в прошлом употребляла кокаин на вечеринках

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/helenmirren

Актриса Хелен Миррен призналась, что в прошлом употребляла наркотики. Ее слова передает Daily Mail.

81-летняя актриса употребляла кокаин на вечеринках, но, по ее словам, делала это редко и в небольших дозах. У нее также был опыт употребления более тяжелых наркотиков, после чего она к ним больше не прикасалась.

"Когда ты употребляешь наркотик на вечеринке... Ты просто не думаешь о том, откуда он взялся. Я больше никогда не притронусь к этому", – сказала Миррен.

Она отметила, что тяжелые запрещенные вещества произвели на нее сильное впечатление и она сразу поняла, что с ними шутить не стоит. При этом актриса подчеркнула, что всегда была предана профессии, и назвала ее своим главным наркотиком.

Миррен – одна из самых известных артисток Великобритании. Первую крупную роль в кино знаменитость сыграла в фильме 1969 года "Возраст согласия". Затем последовали съемки в картинах "Калигула", "О, счастливчик!" и других. Настоящую славу ей принесли роли королевских особ.

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