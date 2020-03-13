Кудрин предупредил о росте бедности в России

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России в 2020 году может увеличиться уровень бедности.

"Мы встречаемся с вызовами как минимум неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение", – приводит его слова РИА Новости.

По его словам, в настоящее время недостаточно структурных изменений государственных расходов. Необходимо больше вкладывать в человеческий капитал, отметил он.

Также Кудрин подчеркнул, что мировая экономика стоит на пороге серьезного кризиса. Если цена на нефть будет около 35 долларов, то ВВП России снизится практически до нуля.

Курс доллара вырос до 74 рублей

Экономист Джесси Коломбо, который предсказал финансовый кризис 2008 года, ранее заявил о новом кризисе. Он может оказаться более значительным, чем предыдущий, предупредил эксперт.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) также сообщило о близости России к состоянию кризиса. Индекс финансового стресса перешагнул пороговое значение в два с половиной пункта.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, называется пандемия коронавируса и падение нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+. Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти.

Сделка прекратит действовать 31 марта. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, против выступили Россия и Казахстан.