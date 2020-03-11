В АКРА предупредили о возможном финансовом кризисе в России

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) сообщило о близости финансовой системы России к состоянию кризиса, передает RT.

Как говорится на сайте организации, рассчитываемый индекс финансового стресса достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в два с половиной пункта.

При этом в АКРА напомнили, что в начале 2016 года индекс также непродолжительное время превышал критическую отметку, но тогда кризиса не последовало.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, называется вспышка коронавируса и падение нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+.

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Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти. Сделка прекратит действовать 31 марта. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, против выступили Россия и Казахстан.

Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его словам, Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов при ожидаемом падении цен на нефть до 40 долларов за баррель.

В то же время пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является "мазохизмом". Он заявил, что соглашение не было партнерским и не влияет на рынок.