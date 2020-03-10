В РАНХиГС рассказали об изменениях в жизни россиян после падения рубля

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков назвал причины падения курса рубля, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.

По его словам, основным фактором, который привел к сложившейся ситуации, стало отсутствие соглашения с ОПЕК.

"Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения", – сказал Юденков "Вечерней Москве".

Специалист считает, что падение курса рубля негативно отразится на жизни россиян.

"Очевиднее всего падение рубля отразится на заграничных поездках. Второе — цены на импортные товары. Это и авто, и одежда, и техника", – добавил Юденков.

Кроме того, эксперт указал, что серьезным испытанием для Банка России станет ситуация с инфляцией.

К чему готовиться россиянам в связи с падением рубля

Рубль резко подешевел к доллару и евро после обвала мировых цен на нефть. Стоимость сырья упала из-за "провальных" переговоров Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти. Сделка прекратит действовать 31 марта. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, против выступили Россия и Казахстан.

Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его словам, Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов при ожидаемом падении цен на нефть до 40 долларов за баррель.

В то же время пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является "мазохизмом". Он заявил, что соглашение не было партнерским и не влияет на рынок.