Цена нефти Brent упала ниже $34 впервые с 2016 года

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Стоимость нефти марки Brent снизилась на 33,4 процента – до 33,94 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне, передает РИА Новости.

При этом стоимость фьючерса WTI опустилась на 27,1 процента – до 32,48 доллара. В последний раз цена нефти находилась ниже 34 долларов за баррель в феврале 2016 года.

В то же время курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке.

Доллар рос до 72,4 рубля, евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи в условиях падения спроса из-за коронавируса.

ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, против выступили Россия и Казахстан. Договоренность, которую 26 стран-участников соблюдали с 2016 года, прекратит действовать 31 марта.

Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его словам, Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов при ожидаемом падении цен на нефть до 40 долларов за баррель.

В то же время пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является "мазохизмом". Он заявил, что соглашение не было партнерским и не влияет на рынок.