В "Лукойле" оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

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Из-за распада сделки ОПЕК+ Россия ежедневно будет терять от 100 до 150 миллионов долларов, считает совладелец "Лукойла" Леонид Федун.

Как передает РИА Новости, решение о разрыве сделки он назвал нерациональным. Он пояснил, что такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в пять миллионов баррелей в день.

Что послужило разрыву сделки с ОПЕК, комментировать Федун не стал. Он лишь обратил внимание, что сейчас находится "в легком шоке". Он также напомнил, что российские компании намереваются наращивать добычу. Однако ее рост на 2–3% не сможет компенсировать будущих потерь, считает он.

О разрыве сделки накануне сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, с 1 апреля никаких обязательств у ее участников больше не будет.

Заседание Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) прошло в Вене 5 марта. Его участники обсудили рекомендацию комитета ОПЕК+ в отношении сокращения добычи нефти на фоне падения ее рыночного спроса.

Причиной такого процесса стала эпидемия коронавируса, который распространяется по планете. Официальная позиция России по реакции ОПЕК+ на коронавирус не обнародовалась.