Американская разведка планирует следить за запасами нефти ряда стран

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Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) планирует следить за запасами нефти ряда стран-экспортеров, передает RT.

В агентстве рассказали, что их целью является получение аналитических данных о мировых запасах нефти, перевозках, ценообразовании и торговле. Именно поэтому они сейчас ищут себе подрядчика для получения этой информации.

Исполнитель должен будет обеспечивать доступ к коммерческим данным о горюче-смазочных материалах (ГСМ), в том числе о всех видах топлива и технических жидкостях, изготовленных из нефти.

Агентство интересуют экспортеры и импортеры нефти из России, Китая, Ирана и Саудовской Аравии, Венесуэлы, Бразилии и Анголы. Кроме того, массив данных должен охватывать порядка 22,8 тысячи хранилищ по всему миру, каждое из которых должно оцениваться в среднем четыре раза в месяц.

Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место по поставкам энергоносителей в Соединенные Штаты, уступив первенство Канаде.

В октябре прошлого года в США было доставлено 20,9 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов. А уровень поставок нефтепродуктов в ноябре установил исторический рекорд, в два с половиной раза превысив прошлогодний уровень и составив 19,2 миллиона баррелей.

Позднее министерство энергетики США признало зависимость от российской нефти. Начиная с 2016 года США увеличили показатели добычи до 13 миллионов баррелей в сутки, тогда как ранее они были на уровне 8,4 миллиона.

