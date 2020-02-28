Американская разведка планирует следить за запасами нефти ряда стран

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Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) планирует следить за запасами нефти ряда стран-экспортеров, передает RT.
В агентстве рассказали, что их целью является получение аналитических данных о мировых запасах нефти, перевозках, ценообразовании и торговле. Именно поэтому они сейчас ищут себе подрядчика для получения этой информации.
Исполнитель должен будет обеспечивать доступ к коммерческим данным о горюче-смазочных материалах (ГСМ), в том числе о всех видах топлива и технических жидкостях, изготовленных из нефти.
Агентство интересуют экспортеры и импортеры нефти из России, Китая, Ирана и Саудовской Аравии, Венесуэлы, Бразилии и Анголы. Кроме того, массив данных должен охватывать порядка 22,8 тысячи хранилищ по всему миру, каждое из которых должно оцениваться в среднем четыре раза в месяц.
Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место по поставкам энергоносителей в Соединенные Штаты, уступив первенство Канаде.
В октябре прошлого года в США было доставлено 20,9 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов. А уровень поставок нефтепродуктов в ноябре установил исторический рекорд, в два с половиной раза превысив прошлогодний уровень и составив 19,2 миллиона баррелей.
Позднее министерство энергетики США признало зависимость от российской нефти. Начиная с 2016 года США увеличили показатели добычи до 13 миллионов баррелей в сутки, тогда как ранее они были на уровне 8,4 миллиона.
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