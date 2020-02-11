США признали зависимость от российской нефти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство энергетики США сообщило, что Россия заняла второе место в списке крупнейших импортеров нефти в страну, уступив первенство Канаде. А уровень поставок нефтепродуктов в ноябре установил исторический рекорд, в два с половиной раза превысив прошлогодний уровень и составив 19,2 миллиона баррелей, сообщает РИА Новости.

В Управлении энергетической информации (EIA) Минэнерго США подсчитали, что в сентябре страна отправляла за рубеж на 89 тысяч баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в день больше, чем импортировала.

Как отмечается, Россия смогла увеличить экспорт сырой нефти в США благодаря американским санкциям в отношении Тегерана и Каракаса.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов ранее объяснил зависимость США от российской нефти. По словам эксперта, начиная с 2016 года США увеличили показатели добычи до 13 миллионов баррелей в сутки, тогда как ранее они были на уровне 8,4 миллиона. Фролов добавил, что рост происходит в основном за счет сланцевой нефти.

Он уточнил, что сейчас США "приходится" работать с Канадой и Россией из-за отречения США от двух крупных стран, которые могли бы существенно помочь стране в импорте нефти.

Минэкономразвития отмечало, что санкции США против Ирана и Венесуэлы помогли России увеличить в физическом выражении экспорт нефти в 2019 году. С января по ноябрь прошлого года экспорт сырой нефти увеличился на 3,8% в физическом выражении.

