Санкции США помогли России увеличить экспорт нефти в 2019 году

Фото: Москва 24/Колобаев Михаил
Санкции США против Ирана и Венесуэлы помогли России увеличить в физическом выражении экспорт нефти в 2019 году, сообщает РБК со ссылкой на Минэкономразвития.
Согласно данным таможенной статистики за период с января по ноябрь 2019 года, экспорт сырой нефти увеличился на 3,8% в физическом выражении.
Кроме того, как отмечают специалисты, весомый вклад в увеличение объемов экспорта внесли закупки нефти Турцией и Соединенными Штатами.
Так, по данным ведомства, экспорт нефти в Турцию в натуральном выражении за 11 месяцев 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 4,5 раза "вследствие переориентации ряда турецких нефтеперерабатывающих производств на российское сырье после возобновления американских санкций в отношении Ирана". В денежном выражении объем поставок рос чуть медленнее (это связано с падением цен на нефть) – с 0,84 до 3,41 миллиарда долларов.
За это же время поставки нефти из России в США выросли в три раза после введения американских санкций в отношении Венесуэлы. В стоимостном отношении экспорт увеличился с 0,74 до 1,95 миллиарда долларов.
По оценке Банка России, в сумме российский экспорт сырой нефти в 2019 году снизился на 5,9% и составил 121,6 миллиарда долларов, на долю экспорта в США и Турцию приходится только 5%.
Что касается топливно-энергетического экспорта в целом, то он также уменьшился на 9,2% – до 237,8 миллиарда долларов.
Крупнейшим потребителем российской нефти по-прежнему является Китай. В физическом выражении нефтяной экспорт в эту страну увеличился на 3,8% (до 63,1 миллиона тонн), в то время как в денежном отношении сократился на 6,7% (до 30 миллиардов долларов).
В Минэкономразвития уточнили, что приостановка работы нефтепровода "Дружба" в середине 2019 года отразилась на росте танкерных перевозок нефти в Нидерланды на 13% и на сокращении прямого экспорта Белоруссию и Германию.
Ранее стало известно, что председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил об отмене Белоруссией приостановки экспорта нефтепродуктов.
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