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Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия отменила приостановку экспорта нефтепродуктов, передает RT.

Рыбаков пояснил, что приостановка была временным этапом. При этом он отметил, что белорусская сторона пока так и не вышла на те объемы, которые были прописаны в бизнес-плане.

Ранее госконцерн "Белнефтехим" сообщил, что белорусская сторона с 1 января временно приостановила экспорт всех видов нефтепродуктов. Там отметили, что экспорт был приостановлен из-за прекращения поставок нефти из России на НПЗ Белоруссии.

9 января президент Белоруссии заявил, что договоренности с Россией о поставках нефти до сих пор не достигнуты. По его мнению, Москва устанавливает цену выше мировой.

На сегодняшний день единственным поставщиком нефти для Белоруссии является Россия. Но на фоне продолжающихся нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко заявлял о поиске альтернативных путей поставок нефти.

Так, первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой заявил, что Минск отправил предложения о сотрудничестве по вопросу поставок нефти в республику Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану, Азербайджану.

