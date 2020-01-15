Белоруссия отправила Казахстану запрос на поставку нефти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Казахстан получил от Белоруссии запрос на поставку нефти, сообщил РИА Новости глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.

"Заявление, просьба от "Белнефтехима" поступила в наш адрес, в адрес министерства. Представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки. Мы на сегодняшний день осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям и рассмотрим предложение белорусской стороны", – рассказал он.

Кроме того, министр отметил, что ведомство планирует организовать встречу с представителями нефтяных компаний Казахстана. Предполагается, что переговоры пройдут до 20 января.

"Если кто-либо <...> изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют, я думаю, что сделка возможна", – отметил Ногаев.

На сегодняшний день единственным поставщиком нефти для Белоруссии является Россия. Но на фоне продолжающихся нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко заявлял о поиске альтернативных путей поставок нефти. Так, накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой заявил, что Минск отправил предложения о сотрудничестве по вопросу поставок нефти в республику Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану, Азербайджану.

Ранее сообщалось, что Москва и Минск не могут решить нефтегазовые вопросы из-за отказа белорусских НПЗ платить рыночную цену.