Белоруссия рассматривает альтернативные источники поставок нефти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый вице-премьер Белорусии Дмитрий Крутой заявил, что Минск рассматривает несколько альтернативных поставщиков нефти кроме России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме", – заявил политик.

Среди стран, которые могут стать новыми поставщиками для Белоруссии, Крутой назвал Украину, Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии. По словам специалиста, конкретные варианты станут известны уже скоро.

9 января нынешнего года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между его страной и Россией не достигнуты договоренности по поставкам нефти. Глава Белоруссии рассказал, что российские партнеры предлагают слишком высокие цены.

В начале года стало известно, что российские поставщики прекратили подачу нефти на перерабатывающие заводы в Белоруссии. В то же время с 1 января страны продлили контракт на поставки газа.

