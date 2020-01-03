РФ прекратила подачу нефти для белорусских НПЗ

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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО "Нафтан" и Мозырский заявили об отсутствии контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку топлива, которая, якобы, прекратилась с 1 января 2020 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

На данный момент заводы обрабатывают уже полученные запасы топлива.

"Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января", – заявил представитель одного из НПЗ.

На другом заводе подтвердили информацию, указав на то, что ситуация не изменилась с 31 декабря 2019 года. Прекращение поставок также подтвердили в "Белнефтехиме", как сообщает ТАСС.

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили топливные поставки 30 декабря 2019 года. Белорусский лидер заявил, что речь идет о предоставлении до 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти из РФ.

Накануне Нового года он поручил в ближайшее время завершить переговоры с Москвой по поводу поставок нефти в 2020 году. По словам Лукашенко, именно это является ключевым условием бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов в Белоруссии.

