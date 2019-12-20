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Политика

18:50

Лукашенко объявил о договоренности с Россией по топливу

политика за рубежом экономика

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о договоренности по топливному вопросу с Россией. Решение было на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает RT.

"Концептуально договорились, что в будущем году Белоруссия покупает у Российской Федерации примерно 20 миллиардов кубометров газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 миллиарда кубометров", – заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что стоимость нефти, которую также будут поставлять из России, не превысит стоимость 2019 года. При этом Владимир Путин ранее заявлял, что дотации для Белоруссии в топливной сфере не планируются, поскольку не решены все вопросы по Союзному государству.

Президент РФ также отметил, за двадцать лет действия Союзного договора Минск и Москва выполнили не все обозначенные договоренности, но польза этого документа неоспорима.

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