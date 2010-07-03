Лукашенко объявил невозможным присоединение Белоруссии к России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность присоединения своей страны к Российской Федерации. Он также отметил, что Белоруссия не собирается входить в состав любого другого государства. Об этом сообщает RT.

Лукашенко сделал соответствующее заявления в ходе обращения к парламентариям. Он отметил, что суверенитет страны останется в неприкосновенности.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", – подчеркнул президент Белоруссии.

В настоящий момент Белоруссия и Россия разрабатывают взаимовыгодную интеграцию в рамках договора о Союзном государстве. Стороны согласовывают дорожные карты – всего планируется 31 подобный документ. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, позиции стран сближаются "каждый день".

