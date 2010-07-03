Позиции России и Белоруссии по интеграции сближаются каждый день – Медведев

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что позиции России и Белоруссии по интеграции сближаются каждый день. Об этом сообщило РИА Новости по итогам переговоров.

Во вторник, 19 ноября, Медведев провел переговоры с белорусским коллегой Сергеем Румасом, которые длились свыше 7 часов. По словам премьер-министра, итоги переговоров свидетельствуют о взаимопонимании между сторонами.

"Позиции каждый день сближаются", – заявил Дмитрий Медведев.

Также премьер-министр сообщил, что в рамках реализации договора о Союзном государстве делегации двух стран согласовали большую часть дорожных карт по совместной интеграции. Изначальным проектом предусматривалась разработка 31-го такого документа.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не станет подписывать дорожные карты по интеграции с РФ, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике. Белорусский лидер подчеркнул важность сохранения верности принципам конституции и суверенитета страны.

В Кремле высказывания Лукашенко назвали эмоциональными и указали на то, что Союзное государство будет взаимовыгодным надгосударственным объединением между двумя странами.

