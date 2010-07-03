Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией

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Белоруссия готова подписать дорожные карты по углублению интеграции с Россией. Страна это сделает при соблюдении своих интересов, сказал премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

"Мы подпишем дорожные карты только в том случае, если интересы Беларуссии будут учтены", – сказал он, передает агентство БелТА.

До этого момента стороны пока не смогли согласовать дорожные карты по интеграции в сфере нефти, газа и энергетики. Румас отметил, что в случае отсутствия компромисса в этой сфере на уровне правительств двух стран эти вопросы передадут на рассмотрение президентов Белоруссии и России.

Румас назвал непростым согласование дорожной карты. Вместе с тем он пояснил, что стороны не обсуждают возможность перехода на российский или белорусский налоговые кодексы. Речь идет только об унификации законодательства.

Ранее в МИД РФ заявили, что рассчитывают на подписание соглашения о взаимном признании виз с Белоруссией до конца года. Отмечалось, что соответствующий документ уже готов.

