Эксперт оценил условия Минска для отказа от Союзного государства

16:57
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Заявление, которое сделал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей о возможности отказа от создания Союзного государства с Россией, было сделано для западных СМИ, отметил минский политолог Алексей Дзермант. Об этом сообщает ИА "НСН".
"Нужно просто понимать, что он давал интервью прозападным СМИ, а там постоянно поднимается вопрос независимости, интеграционных союзов с Россией. Вот он и ответил им в соответствии с теми статистическими данными, что у него есть. Сам-то посыл такого "вопрошания" по союзу с Россией идет от западных СМИ", – подчеркнул Дзермант.
Он выразил мнение, что высказывание министра иностранных дел Белоруссии не связано с задержанием российской журналистки Анны Богачевой.
"Есть цифры о том, что молодое поколение – младше 35 лет – в настроениях по интеграции с Россией ниже, чем в среднем. Поэтому если абстрагироваться от каких-то текущих информационных поводов и посмотреть на социологию, то Макей, в общем-то, сказал достаточно очевидные вещи", – подчеркнул Дзермант.
При этом он не исключил, что высказывание министра иностранных дел Белоруссии окажет влияние на общественность.
Макей заявил в интервью о возможности отказа от создания Союзного государства, при условии, что "общество посчитает нецелесообразным существование" этого соглашения.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил, что Россия рассчитывает на подписание соглашения о взаимном признании виз до конца года. По его словам, документ уже готов. Согласно проекту, иностранные граждане с белорусской визой смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой – посещать Белоруссию. Предполагалось, что межправительственное соглашение подпишут в декабре 2018 года.
До 8 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют утвердить программу интеграции двух государств. До 1 ноября должна быть готова 31 "дорожная карта" по разным направлениям.
К середине 2020 года будет разработано унифицированное законодательство. С 2021-го ожидается запуск нефтегазового, промышленного, сельскохозяйственного и транспортного рынков на единых правилах.
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