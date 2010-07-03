Названы возможные сроки утверждения плана интеграции России и Белоруссии

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Владимир Путин и Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции двух стран до 8 декабря, заявил белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

Он уточнил, что до 1 ноября должна быть готова 31 "дорожная карта" по разным направлениям. Работа над ними продолжается.

Дипломат подтвердил, что премьеры двух стран парафировали новую программу реализации союзного договора. По его словам, государства будут проводить единую промышленную и научную политику.

"Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях", – цитирует Семашко РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что конкретных сроков утверждения "дорожной карты" интеграции России и Белоруссии пока нет.

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Этим летом состоялись переговоры лидеров двух стран.

К 1 ноября будут разработаны дорожные карты по интеграции, к середине 2020-го – унифицированное законодательство. С 2021 года планируется запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.

Лукашенко отметил, что Белоруссия и Россия должны строить союзные отношения в строгом соответствии с положениями о создании Союзного государства. Объединение в одно государство не обсуждается, поскольку необходимости в этом нет, пояснил он.

Путин также говорил, что объединение невозможно. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт напомнила о приоритете сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией.