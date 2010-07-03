Путин намерен обсудить с Лукашенко пути интеграции России и Белоруссии

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Открывая встречу с белорусским коллегой, президент России Владимир Путин рассказал, что именно он намерен обсудить с Александром Лукашенко. Слова главы государства приводит РИА Новости.

"Мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках Союзного договора, что не сделано, по каким причинам, ну и выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития нашей интеграции", – отметил Путин.

Он также напомнил о продолжающейся работе правительственной комиссии, которая подготовила доклад по дальнейшему развитию Союзного государства. Путин добавил, что рассчитывает дополнительно обсудить с коллегами межрегиональное сотрудничество.

Белоруссию российский лидер назвал стратегическим и самым близким партнером России, работа с которым ведется практически во всех сферах – от безопасности до экономики. При этом Россия является крупнейшим инвестором в экономику Белоруссии, а объем накопленных прямых инвестиций оценивается почти в 4 миллиарда долларов.

Ранее на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия должны строить союзные отношения в строгом соответствии с положениями о создании Союзного государства. Он добавил, что страны не обсуждают объединение в одно государство, так как необходимости в таком шаге нет.

Зимой Лукашенко отмечал, что Белоруссия и Россия готовы к сближению в той степени, в которой это отвечает желанию народов двух стран. Весной белорусский лидер выступил за создание общей валюты с РФ.