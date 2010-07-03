Путин намерен обсудить с Лукашенко пути интеграции России и Белоруссии

Открывая встречу с белорусским коллегой, президент России Владимир Путин рассказал, что именно он намерен обсудить с Александром Лукашенко. Слова главы государства приводит РИА Новости.
"Мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках Союзного договора, что не сделано, по каким причинам, ну и выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития нашей интеграции", – отметил Путин.
Он также напомнил о продолжающейся работе правительственной комиссии, которая подготовила доклад по дальнейшему развитию Союзного государства. Путин добавил, что рассчитывает дополнительно обсудить с коллегами межрегиональное сотрудничество.
Белоруссию российский лидер назвал стратегическим и самым близким партнером России, работа с которым ведется практически во всех сферах – от безопасности до экономики. При этом Россия является крупнейшим инвестором в экономику Белоруссии, а объем накопленных прямых инвестиций оценивается почти в 4 миллиарда долларов.
Ранее на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия должны строить союзные отношения в строгом соответствии с положениями о создании Союзного государства. Он добавил, что страны не обсуждают объединение в одно государство, так как необходимости в таком шаге нет.
Зимой Лукашенко отмечал, что Белоруссия и Россия готовы к сближению в той степени, в которой это отвечает желанию народов двух стран. Весной белорусский лидер выступил за создание общей валюты с РФ.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.