В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

14:53
14:53
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Фото: president.gov.ua
Если граждане России получат второе гражданство на Украине, в своей стране они в любом случае будут пользоваться всеми законными правами и обязанностями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не думаю, что есть какие-то расчеты, можно прогнозировать до посинения. Но эти цифры, вы понимаете, они будут иметь абсолютно относительное значение", – рассказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли понимание у властей, какое количество людей в РФ захотят получить паспорт Украины, передает РИА Новости.
Накануне Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ для украинцев из Донецкой и Луганской областей. В ответ на это Владимир Зеленский поручил подчиненным рассмотреть возможность предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран. Кроме того, украинские паспорта смогут получить те, кто страдает от нарушения прав и свобод в своих странах.
Инициативу киевских властей оценил политолог Иван Мезюхо. Он считает, что Зеленскому стоило бы прекратить блокаду Донбасса и идти по пути постепенного выполнения Минских соглашений.
"Указ президента России носит гуманитарный характер, для России не нужно никакое разрешение Украины, чтобы принимать решение о предоставлении гражданства. Это суверенное право любого государства", – цитирует RT эксперта.
Президент РФ 24 апреля подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок выдачи гражданства России жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. В упрощенном порядке российские паспорта также могут получить украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Севастополя и Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также лица, подвергшиеся незаконной депортации с территории Крымской АССР.
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