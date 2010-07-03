В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию о непризнании полуострова Крым частью России. Документа составил депутат Верховной рады Артур Герасимов, передает ТАСС.

В резолюции говорится, что ассамблея осуждает якобы незаконную оккупацию региона, призывает РФ вывести свои силы с территории полуострова "и вернуть его под контроль правительства Украины".

Ранее сообщалось, что делегация ОБСЕ может приехать в Крым, чтобы проверить соблюдение прав человека в регионе. Уже тогда говорилось, что для этого потребуется приглашение от Киева и крымских властей.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ. Москва, в свою очередь, неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и вопрос о статусе полуострова закрыт.

