В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию о непризнании полуострова Крым частью России. Документа составил депутат Верховной рады Артур Герасимов, передает ТАСС.
В резолюции говорится, что ассамблея осуждает якобы незаконную оккупацию региона, призывает РФ вывести свои силы с территории полуострова "и вернуть его под контроль правительства Украины".
Ранее сообщалось, что делегация ОБСЕ может приехать в Крым, чтобы проверить соблюдение прав человека в регионе. Уже тогда говорилось, что для этого потребуется приглашение от Киева и крымских властей.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ. Москва, в свою очередь, неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и вопрос о статусе полуострова закрыт.
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