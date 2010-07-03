Крым назвал присоединение к России самым значимым событием

Значимость присоединения Крыма к России оценил депутат Государственного совета республики Владислав Ганжара.
По его словам, это событие "раз и навсегда изменило Россию и весь мир". Депутат назвал присоединение полуострова к России "самым важным и самым желаемым" для крымчан. "Мы понимаем, что пять лет назад была исправлена историческая ошибка, связанная с тем, что Крым оказался в составе Украины", – заявил Ганжара в беседе с RT.
Теперь полуостров движется в "правильном направлении" и стал "регионом приоритетного развития", подчеркнул депутат. В качестве доказательства он привел визит в Крым Владимира Путина, который запустил на полную мощность Балаклавскую и Таврическую ТЭС.
Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года референдума. Тогда за присоединение к России высказалось большинство жителей полуострова. 18 марта страна празднует пятую годовщину воссоединения с Крымом.
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