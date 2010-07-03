Путин запустил две ТЭС в Крыму на полную мощность

В понедельник, 18 марта, на полную мощность запустили две ТЭС в Крыму – Балаклавскую и Таврическую. В церемонии запуска принял участие Владимир Путин.
Российский лидер отметил, что после того, как обе станции будут запущены на полную мощность, полуостров сможет экспортировать электроэнергию.
"Сегодня общий объем энергопотребления в Крыму составляет где-то 1000-1100 МВт. С учетом ввода новых объектов общий энергетический ресурс Крыма и Севастополя составит порядка 2070 МВт. Таких объемов будет достаточно не только для покрытия собственных потребностей с учетом планов развития Крымского полуострова, но и при необходимости для передачи в соседние регионы", – приводит слова президента РИА Новости.
Первые крымские энергоблоки начали работу осенью 2018 года.
В Симферополе второй блок ТЭС вывели на номинальную мощность в декабре прошлого года.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.