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16:21

Путин запустил две ТЭС в Крыму на полную мощность

власть

16:21

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Фото: ТАСС/Михаил Клементьев

В понедельник, 18 марта, на полную мощность запустили две ТЭС в Крыму – Балаклавскую и Таврическую. В церемонии запуска принял участие Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что после того, как обе станции будут запущены на полную мощность, полуостров сможет экспортировать электроэнергию.

"Сегодня общий объем энергопотребления в Крыму составляет где-то 1000-1100 МВт. С учетом ввода новых объектов общий энергетический ресурс Крыма и Севастополя составит порядка 2070 МВт. Таких объемов будет достаточно не только для покрытия собственных потребностей с учетом планов развития Крымского полуострова, но и при необходимости для передачи в соседние регионы", – приводит слова президента РИА Новости.

Первые крымские энергоблоки начали работу осенью 2018 года.

В Симферополе второй блок ТЭС вывели на номинальную мощность в декабре прошлого года.

власть

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