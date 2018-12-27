Симферопольская ТЭС заработала на полную мощь

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В Симферополе вывели на номинальную мощность второй блок ТЭС, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Таким образом, теперь оба блока подают электроэнергию в сеть, совокупно – 480 мегаватт.

Электростанции уже начали получать оплату, но без составляющей на возврат инвестиций. Оплата производится по себестоимости – затраты на газ и другие операционные расходы, уточнили в корпорации.

Строительство Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе мощностью 470 МВт каждая ведет ООО "ВО "Технопромэкспорт", входящая в "Ростех".

Первые энергоблоки крымских станций начали работу осенью 2018 года.

Ранее сообщалось, что опоры Крымского моста обезопасили от столкновения с судами специальными конструкциями. Так называемые палы позволят уберечь как само судно, так и опоры от соприкосновения.