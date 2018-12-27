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17:49

Опоры Крымского моста обезопасили от столкновения с судами

строительство

17:49

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Опоры Крымского моста обезопасили от столкновения с судами специальными конструкциями, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Так называемые палы установили на самых массивных опорах, расположенных по обеим сторонам судоходного Керчь-Еникальского канала и на которых находятся арочные пролеты.

Они позволят уберечь как само судно, так и опоры от соприкосновения. Сам фарватерный участок Крымского моста обустроили всем навигационным оборудованием для безопасного судоходства по каналу.

Сейчас на объекте продолжают работать около пяти тысяч строителей, задействованы более 150 единиц техники, девять единиц различных плавсредств.

Производственная программа на 2018 год выполнена полностью, открыть железнодорожную часть моста планируется в 2019 году.

Автомобильное движение по 19-километровому мосту открыли 16 мая. Общая стоимость проекта составляет почти 228 миллиардов рублей.

25 ноября российские пограничники задержали на подходе к Керченскому проливу три военных корабля Украины – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Их обвиняют в пересечении государственной границы РФ.

строительство

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