В МИД РФ призвали НАТО и ЕС признать выбор жителей Крыма

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Москва выступила с призывом к Евросоюзу и НАТО не заниматься политиканством и признать выбор жителей Крыма. Об этом говорится в комментарии на сайте министерства иностранных дел России.

"Хотелось бы, чтобы в ЕС и НАТО перестали заниматься политиканством и прислушались, наконец, к голосу крымчан", – говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, пришло время обратить внимание на перемены, которые произошли в жизни населения полуострова.

Также в МИД РФ подчеркнули, что формулировки представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерики Могерини от имени Евросоюза, приуроченное к пятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, а также заявление Совета НАТО "дублируют друг друга".

"Похоже, в есовском и натовском Брюсселе предпочитают не верить своим глазам, а из года в год переписывают и повторяют свои установки по крымской теме", – говорится в сообщении МИД.

Ранее сообщалось, что значимость присоединения Крыма к России оценил депутат Государственного совета республики Владислав Ганжара. По его словам, это событие "раз и навсегда изменило Россию и весь мир". Депутат назвал присоединение полуострова к России "самым важным и самым желаемым" для крымчан.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года референдума. Тогда за присоединение к России высказалось большинство жителей полуострова.