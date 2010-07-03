Получение гражданства РФ могут упростить для всех украинцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин заявил, что в будущем для всех украинцев может быть упрощен порядок получения гражданства РФ, передает РИА Новости.

"Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", – сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей востока Украины был подписан 24 апреля.

На пресс-конференции Путин подчеркнул, что это решение не было спонтанным.

В Пенсионном фонде (ПФР) ранее сообщили, что российские пенсии получат только жители Донбасса, которые переедут в страну на постоянное место жительства.

Уточняется, что в отношениях между Россией и Украиной действует соглашение о пенсионном обеспечении от 13 марта 1992 года. Оно основано на территориальном принципе, согласно которому "пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства".

В ПФР подчеркнули, что будут содействовать подтверждению стажа и заработка граждан, направляя запросы коллегам с Украины, в ДНР и ЛНР.

В штабе победившего на выборах украинского президента Владимира Зеленского назвали решение об упрощении получения гражданства "оккупацией" и призвали усилить санкции против России. Госдепартамент США в этой связи заявил о "провокации" и угрозе суверенитету Украины.