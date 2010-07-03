Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России

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В штабе победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского призвали усилить санкции против России, передает ТАСС. В решении Москвы упростить процедуру получения российского гражданства жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей увидели признаки "оккупации".

Как утверждает команда Зеленского в своем телеграм-канале, "указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашему государству территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта". В штабе политика подчеркнули, что Украина надеется на поддержку международного сообщества, чтобы защитить интересы, права и свободы украинских граждан на востоке страны. В связи с этим представители команды избранного президента рассчитывают на усиление дипломатического и санкционного давления на Россию.

Как отметили в штабе Зеленского, решение российских властей не способствует прекращению огня в Донбассе.

В среду, 24 апреля, Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей востока Украины. Такое право получают лица, которые постоянно проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. По словам российского лидера, упрощенный порядок получения гражданства РФ является вопросом гуманитарного характера.