Путин упростил получение российского гражданства для жителей ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент РФ подписал постановление об упрощенном порядке получения гражданства для жителей восточной Украины. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", – говорится в указе.

Одновременно упрощается порядок приема в российское гражданство соотечественников – теперь они смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, как того требует действующий закон, а по месту пребывания.

Поправки в закон "О гражданстве РФ", позволяющие украинцам становиться гражданами России в рамках упрощенной процедуры, был принят Госдумой в декабре 2018 года.

На прямой линии в 2018 году Владимир Путин поручил МВД РФ и Минтруду РФ упростить получение знающими русский язык иностранцами разрешений на временное проживание и вида на жительство. О проблемах при получении российского гражданства рассказывали семьи, которые переехали в Ростовскую область из Донецка и Луганска.

Ранее сообщалось, что в планах России в ближайшие пять лет увеличить число граждан страны на 5-10 миллионов. Сделать это предполагается за счет мигрантов из Украины, Казахстана, Узбекистана и Молдавии.

