Путин упростил получение российского гражданства для жителей ДНР

Президент РФ подписал постановление об упрощенном порядке получения гражданства для жителей восточной Украины. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", – говорится в указе.
Одновременно упрощается порядок приема в российское гражданство соотечественников – теперь они смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, как того требует действующий закон, а по месту пребывания.
Поправки в закон "О гражданстве РФ", позволяющие украинцам становиться гражданами России в рамках упрощенной процедуры, был принят Госдумой в декабре 2018 года.
На прямой линии в 2018 году Владимир Путин поручил МВД РФ и Минтруду РФ упростить получение знающими русский язык иностранцами разрешений на временное проживание и вида на жительство. О проблемах при получении российского гражданства рассказывали семьи, которые переехали в Ростовскую область из Донецка и Луганска.
Ранее сообщалось, что в планах России в ближайшие пять лет увеличить число граждан страны на 5-10 миллионов. Сделать это предполагается за счет мигрантов из Украины, Казахстана, Узбекистана и Молдавии.
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