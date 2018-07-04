МВД предложило упростить получение гражданства для соотечественников

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Заместитель руководителя миграционного главка МВД России Валентина Казакова сообщила, что в правительство внесен законопроект, который упросит получение гражданства РФ соотечественникам, которые живут за рубежом.
По ее словам, законопроект коснется участников государственной программы по переселению соотечественников, передает РИА Новости.
Госпрограмма касается соотечественников, которых воспитали в традициях русской культуры и которые знают русский язык.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о праве граждан Украины, находящихся в России, на продление срока временного пребывания, а также на получение ими и жителями Крыма гражданства РФ в упрощенном порядке.
Во время прямой линии 7 июня Владимир Путин поручил главе МВД проанализировать ситуацию с беженцами из Украины. О проблемах при получении российского гражданства рассказали несколько семей, которые переехали в Ростовскую область из Донецка и Луганска.
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