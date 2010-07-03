СМИ сообщили о привлечении в страну до 10 млн "новых россиян"

Кремль сформировал структуры, которые должны обеспечить переселение в Россию большего числа людей из сопредельных государств, сообщает "Коммерсант".
В ближайшие пять лет планируется увеличить число граждан страны на 5–10 миллионов за счет мигрантов со стран с большим количеством русскоязычных: Украины, Казахстана, Узбекистана и Молдавии.
Для этого создана Концепция государственной миграционной политики на 2019–2025 годы, а также приняты или находятся в процессе принятия законы, связанные с вопросами гражданства.
В декабря 2018 года министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что рост экономики в России значительно ограничен демографическими проблемами.
Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу плотно заняться темой миграции. Он напомнил о демографическом кризисе и необходимости создать все условия для переселения в РФ соотечественников.
С этого года в России действует национальный проект "Демография", который рассчитан до 2024 года. На его реализацию планируется выделить 3,5 триллиона рублей. В него входят следующие федеральные проекты: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Создание яслей – содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Новая физическая культура населения".
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