Нужны ли России 10 миллионов новых жителей из ближайшего зарубежья

14 марта СМИ сообщили о том, что российские власти планируют в ближайшие пять лет увеличить число граждан страны на 5–10 миллионов. Сделать это хотят за счет мигрантов из стран с большим количеством русскоязычных: Украины, Казахстана, Узбекистана и Молдавии. Разбираемся, поедет ли такое большое количество иностранцев жить в Россию и где их могут поселить.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Послабления миграционной политики?

Для увеличения количества граждан России на 5–10 миллионов до 2025 года была создана соответствующая Концепция государственной миграционной политики. Также были приняты и продолжают приниматься законы, связанные с вопросами гражданства. В частности, скоро вступят в силу изменения в закон "О гражданстве", которые предполагают отмену регистрации по месту жительства для желающих получить российское гражданство.

Также Госдума в весеннюю сессию планирует одобрить ряд законодательных инициатив, включая амнистию для тех, кто до 2010 года получил паспорт РФ с нарушениями. Еще одно предложение, внесенное в нижнюю палату парламента, предполагает разрешение на работу в российских госорганах гражданам Украины, принявшим российское гражданство.

Другое нововведение, которое готовится, касается вида на жительство для иностранцев – его хотят сделать бессрочным. Сейчас вид на жительство дают сроком на пять лет с необходимостью продления.

Кроме того, 14 марта МВД анонсировало проект закона об удостоверении личности для лиц, которые не имеют гражданства на территории России. Данное удостоверение даст легальное право на временное нахождение на территории страны. На данный момент документ проходит межведомственное согласование.

Отметим, что ранее задачу плотно заняться темой миграции поставил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он напомнил о демографическом кризисе и необходимости создать все условия для переселения в РФ соотечественников.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Приедут ли 10 миллионов мигрантов?

По словам президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, чаще всего становятся российскими гражданами выходцы из Украины и Узбекистана.

"Количество мигрантов, которым выдаются паспорта, из года в год особенно не меняется. У нас натурализовываются порядка 300 тысяч человек и сейчас, эта концепция глобально ничего не меняет. Также у нас есть славяне, которых в советское время отправили в центральноазиатские республики, и они хотят вернуться в Россию. Для них придумали две программы: "Переселение соотечественников" и "Носители русского языка". Есть комиссия, которую если пройти, то сразу выдают вид на жительство, исключая РВП (разрешение на временное проживание – M24)", – пояснил он.

Однако, по мнению президента Федерации мигрантов, в новой концепции появились несколько очень важных изменений, которые упростят жизнь мигрантов в России.

"Мы очень приветствуем бессрочный вид на жительство. У нас часто возникает ситуация, что, условно, выходец из Узбекистана пытается быстрее получить паспорт, потому что вид на жительство пятилетний, который могут не продлить. И потом неизвестно, получит ли он его еще раз. И люди всеми силами шли к паспорту. Но проблема в том, что они должны отказываться от своего гражданства, и к семье они смогут вернуться уже в качестве иностранца. Единственное исключение – для граждан Таджикистана, так как они могут иметь двойное гражданство в России", – подчеркнул эксперт.



Вадим Коженов президент Федерации мигрантов России Как только им дадут бессрочный вид на жительство, им не надо будет гнаться за паспортом. Они смогут работать в любом регионе России, им не нужны будут патенты, и они смогут без проблем вернуться домой.

Фото: портал Москва 24

Для получения трудового патента в Москве мигранту нужно пройти комплексное тестирование на владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства, а также пройти медосмотр и оформить полис добровольного медицинского страхования. При этом гражданам Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии не нужно получать трудовой патент. В 2019 году стоимость патента составляет Для получения трудового патента в Москве мигранту нужно пройти комплексное тестирование на владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства, а также пройти медосмотр и оформить полис добровольного медицинского страхования. При этом гражданам Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии не нужно получать трудовой патент. В 2019 году стоимость патента составляет пять тысяч рублей в месяц. В 2015 году в Сахарове открылся Многофункциональный миграционный центр (ММЦ). Здание центра может принять до 7,5 тысячи человек в день, в том числе мигрантов из дальнего зарубежья. Для посетителей ММЦ в Сахарове открыта гостиница на 200 номеров, где есть детские комнаты, зона релаксации и спортивные площадки. За время существования центра было выдано 1,7 миллиона трудовых патентов.



Эксперты считают, что необходима также полномасштабная амнистия для всех мигрантов в России. "К нам приходит много людей, которые годами не могут выехать из России и не видят своей семьи. Нет никакого правового механизма для их легализации. Они готовы заплатить штрафы, получить патент, но чтобы получить легальный статус и документы", – сказал Вадим Коженов.

Собеседник портала Москва 24 пояснил, что мигранты едут в первую очередь в Россию за деньгами, их сложно привязать к какому-нибудь региону, где они будут зарабатывать.

"Конечно, мигранты тяготеют к крупным городам. Но можно было бы придумать действительно интересные программы, например, по линии Минсельхоза. Как в советское время, мигранты могли бы выращивать сельхозпродукты и продавать их предпринимателям. Это могло бы стать достойной альтернативой для трудовых мигрантов. Они могли бы заселить пустые земли и нормально работать", – предложил президент Федерации мигрантов.

Однако, по его мнению, пока что кажется нереалистичным, чтобы из дружественных республик приехало в ближайшие пять лет около 5–10 миллионов мигрантов. "Я встречался и с министрами труда, и премьер-министрами наших дружественных республик, и они оценивают потенциал в 50–100 тысяч человек в год от страны. Например, из Киргизии за все то время, сколько мы с ними работаем, в Россию приехало 650–700 тысяч человек. Грубо говоря, десять процентов Киргизии живут в России. Это уже у них ощущается, где-то не хватает рабочей силы", – пояснил Коженов.

Фото: портал Москва 24



Вадим Коженов президент Федерации мигрантов России Из Узбекистана мигрантов очень активно берут корейцы и турки. А из Украины приехали практически все, кто не согласен с политикой после конфликта. Если отношения улучшатся между странами, то украинцы поедут обратно в страну.

В свою очередь председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов считает, что для того, чтобы привлечь по крайней мере пять миллионов мигрантов в качестве граждан России, нужно радикально менять законодательство.

"Бессрочный вид на жительство вряд ли поможет с гражданством, даже помешает, потому что есть патриоты Украины, Казахстана и других республик, которым наше гражданство не снится во сне, как какая-то мечта. Оно им нужно, чтобы на улице меньше проверяли и жить не мешали", – пояснил он.