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Продажи новых автомобилей класса люкс в России по итогам января – октября выросли на 3,8%. Это больше, чем годом ранее. Об этом рассказал директор агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем телеграм-канале.

По его словам, за десять месяцев этого года в России продали 601 новый автомобиль класса люкс. В 2025 году за тот же период этот показатель составлял 579 машин.

"Нарастающий итог десяти месяцев пока слабоположительный", – добавил директор.

Лидером сегмента стал Rolls-Royce – 189 автомобилей. За ним с небольшим отставанием идут Bentley (164 машины) и Lamborghini (163 машины). Первый топ-5 замыкают Ferrari (59 автомобилей) и Aston Martin (15 автомобилей).

Также за январь – октябрь в России зарегистрировали семь новых Maserati, две новые Bugatti и две новые McLaren. Целиков уточнил, что в октябре на учет встало 45 новых легковых автомобилей люксовых брендов.

"Это на 28,6% меньше, чем в октябре прошлого года (+63%)", – подчеркнул он.

Чаще всего покупатели выбирали Rolls-Royce Cullinan (137 машин) и Lamborghini Urus (133 машины). В этом году был зафиксирован высокий спрос на Bentley Bentayga (76 авто), Bentley Continental GT (74) и Ferrari Purosangue (32).

Ранее сообщалось, что в октябре 2026 года средняя стоимость автомобиля с пробегом в России снизилась на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель достиг 1,452 миллиона рублей. Средняя стоимость авто в России снизилась на 9,6 тысячи рублей.

До этого, в сентябре, подержанные машины, наоборот, прибавили в цене 1,2%. По сравнению с октябрем 2025 года спустя год они стоят на 5,8% дороже, или на 79,6 тысячи рублей больше.